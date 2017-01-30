Российским паралимпийцам запретили участвовать в квалификации Игр-2018

Паралимпийский комитет России не получил от Международного паралимпийского комитета разрешение принимать участие в квалификационных соревнованиях к Играм-2018 в южнокорейском Пхенчхане.

«ПКР получен ответ от МПК за подписью президента МПК Филиппа Крейвена на предложение ПКР разрешить российским паралимпийским спортсменам участвовать в международных квалификационных соревнованиях к Паралимпийским зимним играм 2018 года в Пхенчхане (Южная Корея) при конкретных гарантиях с нашей стороны. В ответе господин Крейвен сообщает, что предложения ПКР были представлены членам исполкома МПК. Исполком МПК рассмотрел и обсудил их 29 января 2017 года на своем заседании в Бонне. После обсуждения этого вопроса исполком МПК принял решение отклонить предложения ПКР», - цитирует сообщение пресс-службы российского Паралимпийского комитета ТАСС.

Как отметили в ПКР, российские паралимпийцы, несмотря на запрет участвовать в соревнованиях, продолжают тренироваться.

«ПКР оставляет за собой право отстаивать законные права российских паралимпийцев в установленном порядке в соответствии с российским и международным законодательством, - говорится в сообщении. - ПКР продолжит подготовку российских спортсменов-инвалидов к зимним Паралимпийским играм в Южной Корее».