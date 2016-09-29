Российским журналистам отказали во въезде в Эстонию
Двум съемочным группам из России (НТВ и Life) запретили въезд в Эстонию. Сотрудники телеканалов ехали в Таллин в рамках пресс-тура.
Пограничники заявили, что журналисты едут в страну по туристической визе, хотя собираются работать в стране. Журналистов сняли с автобуса на пропускном пункте в Ивангороде, сообщает ТАСС. Сотрудники российских СМИ следовали в Таллин по приглашению официальных властей эстонской столицы.
– На все наши попытки заявить, что мы работать не собирались, а это была обычная туристическая виза и, соответственно, мы едем по приглашению таллинских чиновников, не возымели никакого действия, – рассказал корреспондент НТВ Алексей Кобылков.
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