Российским журналистам отказали во въезде в Эстонию

Двум съемочным группам из России (НТВ и Life) запретили въезд в Эстонию. Сотрудники телеканалов ехали в Таллин в рамках пресс-тура.

Пограничники заявили, что журналисты едут в страну по туристической визе, хотя собираются работать в стране. Журналистов сняли с автобуса на пропускном пункте в Ивангороде, сообщает ТАСС. Сотрудники российских СМИ следовали в Таллин по приглашению официальных властей эстонской столицы.

– На все наши попытки заявить, что мы работать не собирались, а это была обычная туристическая виза и, соответственно, мы едем по приглашению таллинских чиновников, не возымели никакого действия, – рассказал корреспондент НТВ Алексей Кобылков.