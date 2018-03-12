Российским журналистам в Лондоне угрожают расправой

Российские журналисты, работающие в Лондоне, начали получать угрозы из-за тональности освещения в британских СМИ событий, связанных с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщила корреспондент «НТВ» Елизавета Герсон. Она рассказала, что получила электронное письмо от незнакомого человека с угрозами.

«Ты или имбецил, или российская марионетка, или подставное лицо. В любом случае, я не знаю, презирать тебя или смеяться над тобой. Ты никакой не журналист. Я думаю, я посмеюсь над тобой. Ха-ха-ха. Та, которая работает в России пером, может, в конце концов, умереть от меча. Всего хорошего», - говорится в письме, текст которого имеется в распоряжении «РИА Новости».

Кроме того, подобные угрозы получили и другие российские журналисты, а также дипломаты российского посольства.

В посольстве связали подобные инциденты с развернутой в прессе антироссийской кампанией, «которая при попустительстве властей оказывает давление на следствие и психологическое воздействие на жителей Великобритании».

В начале прошлой недели Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в Великобритании с отравлением неизвестным веществом. Сейчас они находятся в коме. Практически сразу в инциденте усмотрели «руку Москвы» и провели аналогию с отравлением полонием-210 Сергея Литвиненко в 2006 году.