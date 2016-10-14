Российским фанатам сократили срок заключения во Франции
Суд во Франции смягчил наказания двум российским футбольным болельщикам, задержанным во время беспорядков на Евро-2016. Тогда за участие в беспорядках на чемпионате Европы по футболу суд в Марселе приговорил трех россиян к тюремному заключению на сроки от одного до двух лет.
Директора по работе с болельщиками клуба "Локомотив" Алексея Ерунова приговорили к двум годам заключения, директор фан-клуба "Арсенала" Сергея Горбачева отправили в тюрьму на 18 месяцев, болельщик московского "Динамо" Николай Морозов был осужден на один год заключения, сообщает "Интерфакс".
Суд сократил наказание Горбачеву на 3 месяца, Ерунову – на шесть.
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