Российским аэропортам нужны сотни миллиардов на ремонт

Центр стратегических разработок подсчитал количество бюджетных средств, необходимых для реконструкции отечественных воздушных гаваней.

В общей сложности за шесть лет потребуется вложить в аэропорты свыше 230 миллиардов рублей. Примерная десятая часть этих средств придется на столичные аэропорты – Внуково, Домодедово и Шереметьево. Еще в 80 млрд рублей обойдется реконструкция узловых воздушных гаваней в Екатеринбурге, Калининграде, Хабаровске и других городах.

По мнению аналитиков, данные вложения должны окупиться, поскольку ремонт аэропортов позволит увеличить пассажиропоток вдвое, передает НСН.