Российским аэропортам нужны сотни миллиардов на ремонт
Центр стратегических разработок подсчитал количество бюджетных средств, необходимых для реконструкции отечественных воздушных гаваней.
В общей сложности за шесть лет потребуется вложить в аэропорты свыше 230 миллиардов рублей. Примерная десятая часть этих средств придется на столичные аэропорты – Внуково, Домодедово и Шереметьево. Еще в 80 млрд рублей обойдется реконструкция узловых воздушных гаваней в Екатеринбурге, Калининграде, Хабаровске и других городах.
По мнению аналитиков, данные вложения должны окупиться, поскольку ремонт аэропортов позволит увеличить пассажиропоток вдвое, передает НСН.
Следующая новость Депутат хочет приравнять велосипедистов к автолюбителям
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии