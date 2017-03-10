В российских вузах лекции заменят онлайн-курсами

Министерство образования и науки РФ намерено провести опыт, в рамках которого некоторые курсы в университетах будут переведены в форму онлайн-обучения.

Сообщается, что во время эксперимента будут анализированы две модели обучения. Согласно первой, учебный курс будет полностью переведен в онлайн и не потребует присутствия преподавателей и студентов в аудиториях, - сообщают «Народные новости».

Вторая модель предусматривает частичную замену «реального» обучения на электронное.