В российских вузах лекции заменят онлайн-курсами
Министерство образования и науки РФ намерено провести опыт, в рамках которого некоторые курсы в университетах будут переведены в форму онлайн-обучения.
Сообщается, что во время эксперимента будут анализированы две модели обучения. Согласно первой, учебный курс будет полностью переведен в онлайн и не потребует присутствия преподавателей и студентов в аудиториях, - сообщают «Народные новости».
Вторая модель предусматривает частичную замену «реального» обучения на электронное.
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