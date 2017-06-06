Российских военных сделают невидимыми для противника

Российские разработчики создали технологию, позволяющую придать практически любой ткани радиопоглощающие ли радиорассеивающие свойства.

Применение таких тканей в средствах маскировки военнослужащих и техники сделает их незаметными для радиолокаторов разведки потенциального противника. Об этом «Интерфаксу» рассказали в концерне «Тракторные заводы» (КТЗ).

Технология создания тканей-невидимок держится в секрете, хотя создатели намекнули, что использовали в работе последние достижения в сфере нанотехнологий.