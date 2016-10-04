Российских водителей-нарушителей ждет «тест на идиота»

Российских водителей, которые не прочь выпить за рулем, ждет «тест на идиота». Появление в России адаптированной версии немецкой меры против водителей-нарушителей Idiotentest не исключил замначальника ГИБДД МВД России Владимир Кузин.

В Германии тест включает в себя медицинское обследование и оценку психологического состояния. На него отправляют водителей, которые набрали большое количество штрафных баллов. В России же предлагается таким образом контролировать тех, кто попадается в состоянии алкогольного опьянения.

Как сказал Кузин, с такими водителями должен будут беседовать психиатры, наркологи и другие специалисты, сообщает RT.