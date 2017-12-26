Российских водителей заставят уважать велосипедистов

На российских дорогах могут появиться зоны, где водители обязаны будут пропускать велосипедистов. С соответствующим предложением выступает Минтранс РФ.

Кроме того, гражданам, передвигающимся на велосипедах, запретят пересекать дорогу на нерегулируемых пешеходных переходах.

Если инициатива будет одобрена, новые зоны отметят дорожным знаком «велосипедная зона», где велосипедисты будут иметь абсолютное преимущество перед любыми транспортными средствами.

Уточняется, что скорость автомобиля, движущегося в этой зоне, не должна будет превышать 20 километров в час, а пешеходы смогут переходить дорогу в любом месте.

Кроме того, водителям запретят останавливаться на «велосипедных и велопешеходных дорожках». Пассажиры должны будут открывать двери автомобиля, «только убедившись в том, что это не создают помех для движения велосипедов, сообщает Ura.ru.