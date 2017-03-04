Для российских туристов станет безопаснее летать в Египет

Египет обеспечил требования России в сфере безопасности, однако результатов своей работы не получил. Об этом заявил председатель палаты депутатов арабской Республики Али Абдель Аль на встрече со спикером Совфеда России Валентиной Матвиенко в Каире.

Спикер парламента отметил, что Египет «уже долгое время ждет возвращения российских туристов». Али Абдель Аль подчеркнул, что депутаты интересуются, как скоро будет восстановлено авиасообщение с Россией.

«Газета.ru» цитирует парламентария: «Соображения дружбы требуют, чтобы Россия приняла все наши требования, касающиеся возобновления турпотока из России».

Министр транспорта России Максим Соколов ранее заявлял, что авиаэксперты затрудняются делать прогнозы о том, как скоро возобновятся перелеты из России в Египет.