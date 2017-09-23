Российских туристов предупредили о возможном извержении вулкана на Бали

Посольство России в Индонезии предупредило российских туристов, отдыхающих на острове Бали, о возможном извержении вулкана Анунг.

Газета.ru цитирует сообщение диппредставительства: «Посольство России в Республике Индонезии рекомендует российским гражданам, находящимся на о. Бали, соблюдать повышенные меры осторожности, не выезжать в центральные и северо-восточные районы острова». Подчеркивается, что радиус зоны опасности составляет 12 км от кратера вулкана.

В диппредставительстве уточнили, что в случае извержения «пировулканическое облако, содержащее ядовитые газы, осколки породы диаметром не менее 6 см, вулканическую пыль, может распространиться на расстояние свыше 30 км». В посольстве не исключают приостановку работы аэропортов в городах Денпасар Сурабая и Баньюванги.

Ранее сообщалось, что вулкан Карымский на Камчатке выбросил двухкилометровый столб пепла.

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