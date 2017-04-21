Российских туристов не испугала стрельба в Париже

Российские туристы не испугались произошедшей на Елисейских полях в Париже стрельбы, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным туроператоров, за сутки после происшествия во Франции не было ни одного отказа от поездки в Париж.

«Туроператоры сообщают об отсутствии аннуляций по турам в Париж в связи с перестрелкой, произошедшей в центре города ночью 20 апреля. Экскурсионные объекты работают в обычном режиме, программы посещения города не меняются», - говорится в сообщении.

Вечером 20 апреля преступник подъехал на своей машине к автобусу, в котором находились несколько полицейских, и открыл по ним огонь из автомата армейского образца. Ответственность за атаку взяла террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ), сообщает ТАСС.

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