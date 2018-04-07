Российских туристов двое суток мурыжат в аэропорту Дубая

Россияне вторые сутки не могут вылелеть из Дубая. Рейс в Москву был назначен на 6 апреля, однако из-за неисправности самолета он постоянно переносится.

Одна из пассажирок рейса рассказала телеканалу «360», что россиян посадили в самолет, но позже объявили, что вылет откладывается из-за того, что охлаждающая жидкость расширилась при взаимодействии с горячим воздухом.

«Кондиционеры работали слабо и некоторым детям было жарко, при чем у некоторых пошел рвотный рефлекс. Беременным женщинам было тоже плохо», - отметила пассажирка.

Затем автобусы отвезли туристов в терминал, но через час снова вернули в самолет. Спустя несколько минут пилот объявил, что вылет не состоится. Пассажиров вновь доставили в терминал, компания «Уральские авиалинии» оплатила им круассан и чай. Ночь туристы провели в пятизвездочном отеле.

На следующее утро ситуация не изменилась. Представитель Росавиации заявил, что в Дубай либо прилетит другой борт, либо туристов распределят на иные рейсы.

17 января 500 россиян не могли вылететь из Мексики из-за долгов авиакомпании «Россия» по стоянке самолета в аэропорту Канкуна.

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