Российских сухогруз сел на мель в Турции

Российский сухогруз «Волгодон-203» сель на мель в Мраморном море неподалеку от Стамбула. Экипаж благополучно эвакуирован.

По данным издания Hurrieyt, никто из моряков не пострадал, однако несколько человек в рамках предосторожности были госпитализированы.

Предполагается, что причиной инцидента стал сильный западный ветер, который и выбросил судно на мель.

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