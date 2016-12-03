Российских сухогруз сел на мель в Турции
Российский сухогруз «Волгодон-203» сель на мель в Мраморном море неподалеку от Стамбула. Экипаж благополучно эвакуирован.
По данным издания Hurrieyt, никто из моряков не пострадал, однако несколько человек в рамках предосторожности были госпитализированы.
Предполагается, что причиной инцидента стал сильный западный ветер, который и выбросил судно на мель.
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