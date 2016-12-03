Российских сухогруз сел на мель в Турции

Российский сухогруз «Волгодон-203» сель на мель в Мраморном море неподалеку от Стамбула. Экипаж благополучно эвакуирован.

По данным издания Hurrieyt, никто из моряков не пострадал, однако несколько человек в рамках предосторожности были госпитализированы.

Предполагается, что причиной инцидента стал сильный западный ветер, который и выбросил судно на мель.