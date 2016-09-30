Российских школьников хотят освободить от чтения «Войны и мира»

Президент Российской академии образования Людмила Вербицкая предложила исключить из школьной программы роман Льва Толстого «Война и мир» и некоторые произведения Федора Достоевского.

Вербицкая уверена, что эти глубоко философские произведения затрагивают темы, глубины которых школьник еще понять не может, сообщает РИА Новости.

Школьная программа по литературе в новейшей российской истории уже претерпевала изменения. В частности, в нее были включены произведения Александра Солженицина, Анны Ахматовой и Виктора Аксенова.