Два российских школьника подписали IT-контракты с программой «Лифт в будущее»

На закрытии Форума «Будущие интеллектуальные лидеры России» в Ярославле школьники из Москвы и Пскова подписали контракт на реализацию собственного проекта в сфере информационных технологий.

Договор между НП «Лифт в будущее» и двумя учащимися 10 классов предполагает разработку и внедрение онлайн-платформы для коммуникации экспертов и участников инженерно-конструкторских школ «Лифт в будущее».

Молодые ИТ-разработчики – Дмитрий Пекарев, ученик 10 класса МОУ Центр образования «Псковский педагогический комплекс» и Дмитрий Благинин, десятиклассник Университетской гимназии Московского государственного университета имени Ломоносова смогут реализовать собственный проект. Они предложили технологичное решение практической задачи: как наиболее удобным способом организовать удаленное взаимодействие рабочих групп и консультирующих экспертов.

Ребята уже приступили к работе над информационной системой, которая поможет участникам школы «Лифт в будущее» получать отзывы, вопросы и конструктивную критику от экспертов-практиков на разных этапах реализации проектов. Первый этап разработки планируется завершить к концу 2016 года.

- Мы очень серьезно относимся к проектам, которые делают наши ребята. Инженерно-конструкторские школы «Лифт в будущее» - это не игровой контекст, а реальная работа над инженерными решениями, которые при должной проработке готовы к применению в различных экономических отраслях. Важно поддержать эти начинания, не только дать им экспертную оценку, но и профинансировать воплощение. Это поможет детям осознать полный проектный цикл – от идеи до производства, и даст понимание востребованности их научно-технического творчества, - отметил заместитель директора некоммерческого партнерства «Лифт в будущее» Михаил Насибулин.

В перспективе система будет автоматически доставлять определенные данные о проектах участников школы «Лифт в будущее» соответствующим экспертам и организует удобную коммуникацию между ними. Все контакты с экспертами – советы, слабые места, вопросы, обсуждения – фиксируются в системе и будут доступны в удобном виде.

Проектные группы смогут запланировать контакты со всеми экспертами по нужным направлениям, а у специалистов будет возможность в удобное время получать доступ к информации, удаленно задавать уточняющие вопросы и давать свою оценку.

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