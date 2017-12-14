В российских школах может появиться 12 класс
Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил министру образования и науки Ольге Васильевой ввести в школах 12 класс, а также выступил за продление летних каникул еще на один месяц.
По его мнению, 12-й класс должен быть сфокусирован на профориентацию учащихся.
Парламентарий также считает, что многие выпускники российских вузов работают не по специальности, так им не хватило времени в школе для того, чтобы определить сферу для своей самореализации, пишет «Собеседник».
«Государство не получит в будущем необходимого экономического эффекта от того, что вкладывает в него средство», — заявил Власов, отметив, что изменяющаяся структура мировой экономики требует перемен в системе образования.
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