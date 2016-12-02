На российских счетах компании IKEA арестовано свыше 9,3 миллиарда рублей

Краснинский районный суд Смоленской области принял решение арестовать счета российского представительства компании IKEA, на которых находится свыше 9,3 миллиарда рублей.

Таким образом, суд удовлетворил заявление бизнесмена Константина Пономарева об аресте денежных средств ООО «ИКЕА МОС (Торговля и Недвижимость), - сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу суда.

«Также суд запретил налоговым органам вносить в ЕГРЮЛ любые записи, связанные с реорганизацией «ИКЕА МОС», — говорится в сообщении.

Ранее, 26 октября 2016 года ряд СМИ сообщил, что в отношении холдинга ИКЕА следственным отделом по городу Химки (Московская область) возбуждено уголовное дело. Основанием послужил факт неуплаты налогов в 32 миллиарда рублей при продаже долей в ООО «ИКЕА МОС (Торговля и недвижимость)».