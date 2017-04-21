В российских регионах появятся пункты проката инвалидных колясок

Министерство труда и социальной защиты предлагает регионам открывать пункты проката технических средств реабилитации инвалидов (ТСР). Предполагается, что лидировать по востребованности будут инвалидные коляски.

Замглавы ведомства Григорий Лекарев пояснил «Известиям», что данная услуга предназначена прежде всего для тех, у кого затянулось получение технических средств, выписанных по индивидуальной программе реабилитации. Пункты проката будут полезны и тем инвалидам, чьи коляски находятся в ремонте. Услугой смогут воспользоваться также граждане, которым коляска нужна лишь на время, например, после травмы.

Представитель ведомства отметил, что в Москве, Самарской и Ульяновской областях уже действуют подобные пункты проката. Эту практику планируется распространить и на другие регионы.

Стоимость проката предстоит определять местным властям. Однако министерство рекомендует им устанавливать дифференцированные цены для инвалидов и граждан, которые таковыми не являются. Допускается и возможность бесплатного проката.