В российских регионах появятся пункты проката инвалидных колясок

Министерство труда и социальной защиты предлагает регионам открывать пункты проката технических средств реабилитации инвалидов (ТСР). Предполагается, что лидировать по востребованности будут инвалидные коляски.

Замглавы ведомства Григорий Лекарев пояснил «Известиям», что данная услуга предназначена прежде всего для тех, у кого затянулось получение технических средств, выписанных по индивидуальной программе реабилитации. Пункты проката будут полезны и тем инвалидам, чьи коляски находятся в ремонте. Услугой смогут воспользоваться также граждане, которым коляска нужна лишь на время, например, после травмы.

Представитель ведомства отметил, что в Москве, Самарской и Ульяновской областях уже действуют подобные пункты проката. Эту практику планируется распространить и на другие регионы.

Стоимость проката предстоит определять местным властям. Однако министерство рекомендует им устанавливать дифференцированные цены для инвалидов и граждан, которые таковыми не являются. Допускается и возможность бесплатного проката.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: общество
Организации: Минтруд
Следующая новость Для «разморозки» российских пенсий потребуется 200 млрд рублей

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО