Российских пилотов начали сокращать из-за непригодности

В ближайшее время в России могут аннулировать около одной тысячи летных свидетельств из-за прохождения пилотами подготовки в не государственном учреждении.

Работники авиации опасаются, что рынок рискует лишиться четверти пилотов, отмечает РИА Новости.

Сотрудники авиакомпаний уже обратились с петицией в Международную организацию гражданской авиации (ICAO). Там уже говорилось ранее, что в России часто, не объясняя причин, или по-разному трактуя законы, признают недействительными свидетельства сотен авиационных специалистов, полученные в соответствии с законодательством.

«Росавиация» уже известило региональные отделения о том, что даже если пилоты имеют высшее профессиональное образование, но проходили первоначальную летную подготовку не в государственном учебном заведении, то их свидетельства будут изыматься, а новые не выдаваться. Их высшее образование будет считаться нелегитимным.

В ведомстве убеждены, что в выданных документах была сфальсифицирована информация о налете, подделаны медицинские справки, а также недостоверной является информация об освоении программы обучения в полном объеме.