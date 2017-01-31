Российских паралимпийцев могут допустить до соревнований не раньше мая 2017 года
Президент Международного паралимпийского комитета Филипп Крейвен заявил, что членство российского Паралимпийского комитета в МПК не может произойти раньше мая 2017 года, поскольку с 19 по 21 мая в Барселоне состоится очередной совет организации.
- Мы с нетерпением ждем новой информации от рабочей группы МПК на новой встрече в мае. Совет МПК воодушевлен сотрудничеством рабочей группы с Паралимпийским комитетом России. Мы искренне надеемся на продолжение этого сотрудничества, - цитирует Крейвена ТАСС со ссылкой на пресс-службу МПК.
Ранее, 30 января Международный паралимпийский комитет запретил российским спортсменам принимать участие в квалификационных соревнованиях к Играм-2018 в южнокорейском Пхенчхане.
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