В российских отелях закончились места на дни матчей ЧМ-2018

В городах России, где в 2018 году пройдут матчи чемпионата мира по футболу, забронирована большая часть номеров в гостиницах и наблюдается резкий скачок цен на проживание.

Как сообщает РБК, исключение составляют такие крупные города, как Москва, Санкт-Петербург и Сочи, где большой гостиничный фонд.

Директор по развитию сервиса путешествий OneTwoTrip Аркадий Гинес сказал: «Почти во всех городах, принимающих чемпионат мира, сейчас доступно крайне мало вариантов проживания на дни матчей и дни, предшествующие им».

Так за ночь в хостеле в Калининграде, где 28 июня пройдет матч Англия – Бельгия, придется заплатить 18 тыс. рублей. При этом в близлежащих населенных пунктах можно переночевать меньше чем за три тысячи рублей, сообщает агентство «URA.RU».

Ранее Ростуризм пригрозил владельцам гостиниц внесением в «черный список» за попытки получить сверхприбыли в дни ЧМ-2018.

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