Три российских офицера получили ранения вблизи гуманитарных коридоров в Алеппо

В Центре по примирению враждующих сторон в Сирии сообщили о том, что в результате прицельного огня боевиков по гуманитарным коридорам на пункте пропуска правительственных войск в районе Эль-Машарка в Алеппо легкие ранения получили три российских офицера.

По словам представителей Центра, жизни военнослужащих РФ ничего не угрожает, - сообщает «Интерфакс».

Кроме того, боевики казнили 14 представителей органов власти восточного Алеппо, за то что они призывали население покинуть город.

- Боевиками группировки Ахрар-аш-Шам были публично казнены 14 представителей местных органов самоуправления восточного Алеппо, - сообщили в российском Центре примирения враждующих сторон.

Всего же в первый день действия «гуманитарной паузы» восточную часть Алеппо покинули восемь раненых боевиков. Всем им оказали необходимую медицинскую помощь и на автобусе доставили на подконтрольную боевикам территорию.