У российских миротворцев может появиться свой праздник

Законодатели обсуждают вопрос об учреждении нового праздника – Дня миротворца.

Инициатива была высказана еще в прошлом году Министерством обороны России. Ведомство тогда подготовило проект соответствующего указа президента, но он был возвращен на согласование. Работа над ним еще продолжается.

По словам главы Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Озерова, пока не определена и дата будущего праздника. В интервью «Парламентской газете» он предположил, что это может быть 14 июль – день начала миротворческой операции в Южной Осетии в 1992 году.

Сенатор отметил, что за 25 лет российские миротворцы накопили солидный опыт, который может быть использован и в международных миссиях под эгидой ООН.

В мире День миротворца отмечается 29 мая. Праздник появился в 2003 году.