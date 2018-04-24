В российских магазинах появятся продукты из Сирии

На российских прилавках появятся товары, произведенные в Сирии.

Для начала они будут представлены на выставке Halfood под маркировкой «Сделано в Сирии» в выставочном центре «Крокус Экспо» 25—27 апреля.

Представителям торговых розничных сетей представят кондитерские изделия, специи, сувенирную продукцию и другие товары из Сирии.

Выход сирийской продукции на российский рынок поможет экономическому подъему охваченной войной страны, а также укрепит дружбу между Москвой и Дамаском.

На выставке будет также присутствовать продукция из Индонезии, Пакистана, Казахстана и российских регионов, сообщает «360».