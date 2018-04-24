В российских магазинах появятся продукты из Сирии
На российских прилавках появятся товары, произведенные в Сирии.
Для начала они будут представлены на выставке Halfood под маркировкой «Сделано в Сирии» в выставочном центре «Крокус Экспо» 25—27 апреля.
Представителям торговых розничных сетей представят кондитерские изделия, специи, сувенирную продукцию и другие товары из Сирии.
Выход сирийской продукции на российский рынок поможет экономическому подъему охваченной войной страны, а также укрепит дружбу между Москвой и Дамаском.
На выставке будет также присутствовать продукция из Индонезии, Пакистана, Казахстана и российских регионов, сообщает «360».
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