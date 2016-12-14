Российских лыжников могут дисквалифицировать после доклада Макларена

Положения доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена тщательно анализируются Международной федерацией лыжного спорта с тем, чтобы принять необходимые меры вплоть до дисквалификации российских спортсменов.

«FIS изучила вторую часть доклада Макларена касательно обвинений о применении допинга в России, в частности, на Играх в Сочи. Ряду лыжников вменяется нарушение антидопинговых правил, связанных с манипуляцией с пробами с Олимпиады-2014. Случаи, произошедшие во время Игр, попадают под юрисдикцию МОК. FIS тесно сотрудничает с МОК, чтобы как можно скорее принять соответствующие меры, которые включают в себя возможность временных дисквалификаций. Из-за большого объема доказательной базы детали все еще находятся на рассмотрении», - говорится в ответе FIS на письменный запрос агентства Р-Спорт.

Ранее сообщалось, во второй части доклада Макларена говорилось о том, что до тысячи спортсменов из России в 30 видах спорта были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами.

«FIS в равной степени шокирована и разочарована выводами доклада Макларена, поскольку это атака на целостность честного и чистого спорта, и FIS продолжит делать все, что в ее силах, чтобы обеспечить справедливые и равные условия для всех своих спортсменов, особенно учитывая, что лыжный сезон в полном разгаре», - говорится в заявлении.

Отмечается также, что FIS находится в постоянном контакте с WADA, а имена спортсменов, нарушивших антидопинговые правила, не будут разглашены до тех пор, пока окончательные решения по соответствующим делам не будут вынесены.

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