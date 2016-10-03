Российских журналистов обстреляли в Сирии

Военные корреспонденты двух российских телеканалов попали под обстрел в Сирии. Журналистов НТВ и «Звезда» атаковали исламисты в районе Алеппо.

Как сообщает издание Дни.ру, стрельбу вел снайпер. Он выпустил порядка десяти пуль по журналистам. По предварительным данным, в результате нападения никто не пострадал.

«Нас обстреляли. Сидим за автобусом, прячемся. Бьет прицельно», — сообщил корреспондент телеканала «Звезда» Максим Гриценко.