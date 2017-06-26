Российских хакеров заподозрили в атаке на британский парламент

Спецслужбы Великобритании расследуют кибератаку на парламент страны, в результате которой были взломаны порядка 90% аккаунтов.

Следователи предполагают, что атака могла быть проведена из России. Более того, считается, что хакеры могли действовать по указанию властей РФ, сообщает Regnum со ссылкой на The Guardian

По словам специалистов, хакеры тщательно заметали следы, поэтому установить конкретных виновников и заказчика будет сложно, если вообще возможно. Однако Россия пока числится основным подозреваемым. Кроме нее под подозрение британских спецслужб попали Северная Корея, Китай и Иран.