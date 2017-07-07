Российских хакеров обвинили во взломе АЭС США

Российских хакеров заподозрили в атаке на компьютеры американских атомных электростанций.

Речь идет о взломе систем более десятка электростанций, среди которых АЭС в американском штате Канзас.

Утверждается, что хакеры пытались вывести из строя энергообеспечение США.

«Главным подозреваемым является Россия», - пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники, не приводя никаких конкретных доказательств.

По мнению агентства, именно российские киберпреступники, вероятно, были причастны к этой атаке, так как уже якобы действовали похожим образом на Украине.

Сейчас несколько компаний изучают информацию о взломах и указывают на то, что пока никаких фактов причастности той или иной страны к кибератаке не выявлено.

В свою очередь российская сторона неоднократно опровергала подобные обвинения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными», сообщает Ura.ru.

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