Российских хакеров обвинили в атаках на предвыборный штаб Обамы в 2007 году

Американский журнал Newsweek обвинил российских хакеров в совершении кибератак против сотрудников предвыборной кампании экс-президента США Барака Обамы в 2007-2008 годах.

По словам экс-технического аналитика Агентства национальной безопасности США Блэйка Дарше, хакеры, которых спонсировала Россия, атаковали американских чиновников и политиков с помощью фишинговых схем, когда получателю письма предлагают перейти по ссылке на сайт, после чего хакеры получают доступ к его персональным данным.

Он уточнил, что речь идет о менеджерах из предвыборного штаба Обамы, а также о сотрудниках в Госдепартаменте США, Пентагоне и Минэнерго.

Более того, издание, ссылаясь на компанию Area 1 Security, утверждает, что российские хакеры все еще совершают новые атаки на электронную почту высокопоставленных чиновников США, сообщает «Интерфакс».

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Теги:
Места: Россия, США
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