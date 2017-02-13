Российских хакеров обвинили во взломе Минобороны Италии

Западные СМИ обвинили российских хакеров в атаках на МИД и министерство обороны Италии 12 февраля.

По данным журналистов, вирусы, запущенные в компьютерные системы Итальянских ведомств, якобы были созданы в России при использовании новейших технологий.

Ранее ФБР обвинила российских хакеров в совершении кибератак на Республиканскую партию США во время президентской кампании, однако доказательств, подтверждающих причастность РФ, предоставлено так и не было, сообщает «Федерал пресс».