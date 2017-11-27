Российских футболистов обвинили в употреблении допинга

Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков продолжает выступать с обвинениями в адрес российских спортсменов.

На этот раз он заявил об употреблении запрещенных препаратов футболистами сборной РФ, сообщает «Собеседник» со ссылкой на Daily Mail.

Конкретные имена пока не называются, но адвокат Родченкова Джим Уолден заявил, что его клиент готов сотрудничать с FIFA и предоставить доказательства участия футболистов в российской государственной допинговой программе.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Следующая новость Совет Европы боится лишиться России

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО