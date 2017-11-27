Российских футболистов обвинили в употреблении допинга
Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков продолжает выступать с обвинениями в адрес российских спортсменов.
На этот раз он заявил об употреблении запрещенных препаратов футболистами сборной РФ, сообщает «Собеседник» со ссылкой на Daily Mail.
Конкретные имена пока не называются, но адвокат Родченкова Джим Уолден заявил, что его клиент готов сотрудничать с FIFA и предоставить доказательства участия футболистов в российской государственной допинговой программе.
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