На российских дорогах появятся знаки для электромобилей

В ближайшее время на российских дорогах появятся новые знаки, регламентирующие движение электромобилей и транспорта, работающего на экологически чистом топливе.

Знак «Электромобиль» будет использоваться совместно с разрешающими, запрещающими и информационными знаками, образуя комбинации от «стоянки для электромобилей» до «проезд разрешен только электротранспорту».

Кроме того, вводится новый знак «Автозаправочная станция с зарядкой для электромобилей», указывающий расстояние до ближайшей автозаправки.

Появятся и дорожные знаки, ограничивающие движение транспорта по экологическому классу, а также знаки, показывающие конец этой зоны.

По мнению экспертов, принятие таких знаков будет работать на стимулирование производства электромобилей в России и на улучшение экологической ситуации.

Вместе с тем, координатор проекта «Синие ведерки» Петр Шкуматов считает, что введение знаков для электромобилей в ПДД сильно преждевременно, так как в России сейчас зарегистрировано всего 800 подобных машин.

Ранее замминистра транспорта РФ Николай Асаул, выступая на международном конгрессе «Движение в Российской Федерации», представил новые дорожные знаки, регламентирующие движение электромобилей, пишет газета «Известия».