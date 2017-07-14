Российских дипломатов не пускают в США

Власти США отказываются выдавать визы российским дипломатам. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, речь идет о сотрудниках ведомства, которые должны заменить дипломатов, ранее выдворенных из США, передает НСН.

Представитель МИД также добавила, что Москва обдумывает возможность высылки некоторых американских дипломатов из России, хотя и не хотела бы прибегать к «крайним мерам». Ранее Захарова рассказала о подготовке ведомством зеркального ответа на действия США в отношении российских дипломатов.

В конце прошлого года США в очередной раз расширили санкции против РФ. При том из страны были высланы более двух десятков сотрудников отечественных дипведомств, а также наложен арест на дипломатическую собственность России. Недавно в Белом доме заявили, что он может быть снят, если Москва подтвердит честность своих намерений относительно прекращения огня в Сирии.

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Теги:
Места: Россия, США
Организации: МИД
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