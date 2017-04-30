Российских байкеров из клуба «Ночные волки» не впустили в Польшу

Глава российского мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов по прозвищу «Хирург» сообщил о проблемах при въезде из Калининграда в Польшу.

Залдостанов заявил: «В этом году наша акция развивается таким же драматическим путем, как и в предыдущие годы. Сегодня у меня есть информация о том, что наша колонна, стартовавшая из Калининграда в Бранево, была остановлена».

Как пишет Коммерсант.ru, пограничники сверяли мотоциклы по номерам, чтобы найти членов клуба «Ночные волки», и отправляли их обратно в Россию. Залдостанов подчеркнул: «Для нас появление «Ночных волков» в Европе — не самоцель. Основная цель — побывать на могилах советских солдат».

Акция мотоклуба «Дороги Победы» началась 27 апреля в Нижних Мневниках. В прошлом году байкеры были остановлены на белорусско-польской границе, а в 2015 году Польша, Чехия и Германия заявили, что не впустят мотоциклистов на свою территорию.