Еще два российских банка лишились лицензии
«Международный строительный банк» и владимирский «Владпромбанк» лишились лицензии на осуществление банковской деятельности, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ЦБ РФ.
Как уточняется в материале, «Владпромбанк» вызвал недоверие ЦБ РФ из-за проведения сомнительных операций клиентов, после чего было принято решение об отзыве лицензии и запрете на проведение финансовых операций.
«Международный строительный банк» лишился лицензии, полностью потеряв способность выполнять свои обязательства перед кредиторами, сообщает Ura.ru.
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