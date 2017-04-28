Еще два российских банка лишились лицензии

«Международный строительный банк» и владимирский «Владпромбанк» лишились лицензии на осуществление банковской деятельности, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ЦБ РФ.

Как уточняется в материале, «Владпромбанк» вызвал недоверие ЦБ РФ из-за проведения сомнительных операций клиентов, после чего было принято решение об отзыве лицензии и запрете на проведение финансовых операций.

«Международный строительный банк» лишился лицензии, полностью потеряв способность выполнять свои обязательства перед кредиторами, сообщает Ura.ru.