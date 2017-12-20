Российские врачи смогут отказаться делать аборты

Общественная палата России предложила наделить врачей и фармацевтов правом отказывать в проведении процедуры аборта «по соображениям совести».

Инициативу поддержала Русская православная церковь и депутаты Госдумы, заявившие о необходимости тщательной проработки данного вопроса.

Согласно предложению Общественной палаты РФ, врачу достаточно будет один раз написать отказ от проведения абортов и забыть об этом вопросе навсегда.

Кроме того, эмбрион и плод человека может быть наделен статусом второго пациента, чтобы проводить его лечение от заболеваний и патологий во время развития в утробе.

Соответствующий документ будет направлен на рассмотрение в Минздрав и Госдуму до конца 2017 года, сообщает агентство Nation news.