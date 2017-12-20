Российские врачи смогут отказаться делать аборты
Общественная палата России предложила наделить врачей и фармацевтов правом отказывать в проведении процедуры аборта «по соображениям совести».
Инициативу поддержала Русская православная церковь и депутаты Госдумы, заявившие о необходимости тщательной проработки данного вопроса.
Согласно предложению Общественной палаты РФ, врачу достаточно будет один раз написать отказ от проведения абортов и забыть об этом вопросе навсегда.
Кроме того, эмбрион и плод человека может быть наделен статусом второго пациента, чтобы проводить его лечение от заболеваний и патологий во время развития в утробе.
Соответствующий документ будет направлен на рассмотрение в Минздрав и Госдуму до конца 2017 года, сообщает агентство Nation news.
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