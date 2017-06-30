Российские врачи имплантируют киберсетчатку слепому пациенту

Российские врачи из Научно-клинического центра оториноларингологии ФМБА России проводят первую в российской истории операцию по вживлению киберсетчатки в глаз слепому пациенту.

Операция началась в 14 часов по Москве и продолжается до настоящего момента.

«Основная часть работы уже успешно завершена», — рассказал директор Научно-клинического центра оториноларингологии ФМБА России Николай Дайхес.

Врачи имплантируют систему кибер-зрения Argus II, подключив ее к нервной системе 59-летнего пациента из Челябинска, который полностью ослеп из-за прогрессирующей болезни, сообщает «РИА Новости».