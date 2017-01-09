В российские войска началась поставка новых ЗРК «Бук»

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» начал поставку российской армии новых зенитных ракетных комплексов «Бук-М3», заявил генеральный директор Научно-исследовательского института приборостроения имени В.В.Тихомирова Юрий Белый.

По его словам, новые комплексы кардинально превосходит по основным тактико-техническим характеристикам все существующие мобильные комплексы средней дальности.

- Во-первых, возимый боекомплект ракет в составе дивизиона существенно увеличен, что, очевидно, значительно повышает боевую эффективность комплекса при отражении массированного налета средств воздушного нападения. Сейчас на каждой самоходной огневой установке вместо 4 готовых к бою ракет размещается 6, а на каждой пусковой установке вместо 8 до 12 ракет, - цитирует «Интерфакс» слова Белого.

Кроме того, по боевой эффективности среди мобильных комплексов класса средней дальности равных комплексу «Бук-М3" не существует», подчеркнул конструктор, отметив, что к аналогу можно отнести только европейский комплекс SAMP-T.