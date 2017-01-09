В российские войска началась поставка новых ЗРК «Бук»

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» начал поставку российской армии новых зенитных ракетных комплексов «Бук-М3», заявил генеральный директор Научно-исследовательского института приборостроения имени В.В.Тихомирова Юрий Белый.

По его словам, новые комплексы кардинально превосходит по основным тактико-техническим характеристикам все существующие мобильные комплексы средней дальности.

- Во-первых, возимый боекомплект ракет в составе дивизиона существенно увеличен, что, очевидно, значительно повышает боевую эффективность комплекса при отражении массированного налета средств воздушного нападения. Сейчас на каждой самоходной огневой установке вместо 4 готовых к бою ракет размещается 6, а на каждой пусковой установке вместо 8 до 12 ракет, - цитирует «Интерфакс» слова Белого.

Кроме того, по боевой эффективности среди мобильных комплексов класса средней дальности равных комплексу «Бук-М3" не существует», подчеркнул конструктор, отметив, что к аналогу можно отнести только европейский комплекс SAMP-T.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: вооружение
Организации: Минобороны
Следующая новость ПФР начнет производить единовременные выплаты c 13 января

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО