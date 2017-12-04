Российские вокзалы оборудуют детскими площадками

ОАО «РЖД» реализует проект, в рамках которого на всех крупных железнодорожных вокзалах будут открыты детские игровые площадки.

Старт проекту был дан весной. Первая такая площадка появилась на Ленинградском вокзале в Москве. 4 декабря аналогичная площадка была открыта на Павелецком вокзале.

Только столицей РЖД ограничиваться не собирается. Проектом будут охвачены вокзалы, обслуживающие более половины всех пассажиров железнодорожного транспорта в России, сообщает «БМ24».