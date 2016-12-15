Российские военные проводят боевиков из сирийского Алеппо

Российский Центр примирения в Сирии по поручению президента Владимира Путина ведет подготовку выхода оставшихся боевиков из Алеппо.

С этой целью привлечены представители Международного комитета Красного Креста (МККК) и машины скорой помощи.

Боевиков, в том числе раненых, и членов их семей будут вывозить из города на 20 автобусах и 10 автомобилях скорой помощи по специальному коридору в направлении города Идлиб, передает РИА «Новости».

Ранее сирийские власти гарантировали боевикам и членам их семей безопасность и беспрепятственный выход из Алеппо.