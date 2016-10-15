Российские военные прибыли в Египет для участия в учениях

В Египте стартуют учения "Защитники дружбы - 2016". Российские военные прибыли для отработки антитеррористических маневров.

– Сегодня начало переброски российских десантников в Египет обозначило старт антитеррористических учений "Защитники дружбы - 2016", – рассказал представитель пресс-службы Минобороны РФ по ВДВ Евгений Мешков. По его словам, для российских ВДВ эти учения являются одним из первых опытов проведения совместных мероприятий на Африканском континенте, сообщает ТАСС.

Военные перемещаются в Египет из Рязанской области на самолетах Ил-76. Учения пройдут с 15 по 26 октября, в них примут участие более 500 человек.