Российские военные отразили ракетное нападение в Сирии

Российские военные отразили ракетное нападение на авиабазу Хмеймим в Сирии с помощью зенитного комплекта «Панцирь-С1».

Отмечается, что боевики выпустили в сторону российской авиабазы несколько ракет.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1» сбил две летящие цели, еще как минимум одна ракета взорвалась вдали от авиабазы в районе города Джабла.

В настоящее время база Хмеймим продолжает работу в штатном режиме передает Regnum.