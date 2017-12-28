Российские военные отразили ракетное нападение в Сирии
Российские военные отразили ракетное нападение на авиабазу Хмеймим в Сирии с помощью зенитного комплекта «Панцирь-С1».
Отмечается, что боевики выпустили в сторону российской авиабазы несколько ракет.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1» сбил две летящие цели, еще как минимум одна ракета взорвалась вдали от авиабазы в районе города Джабла.
В настоящее время база Хмеймим продолжает работу в штатном режиме передает Regnum.
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