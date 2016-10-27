Российские военные опровергли сообщение об авиаударе по школе в Идлибе

Министерство обороны России опровергло заявление ЮНИСЕФ об авиаударе по школе в сирийской провинции Идлиб. С таким заявлением выступил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

"Для проверки информации ЮНИСЕФ об авиаударе по школе тщательно проанализированы данные всех средств объективного контроля воздушной обстановки северной части Сирии. В среду 26 октября ни один самолет ВКС России в данный район не заходил. Это абсолютный факт", — сказал Конашенков.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия не имеет никакого отношения к атаке на школу в Идлибе.

Как сообщил ЮНИСЕФ, 22 ребенка и шесть учителей были убиты в среду в результате обстрела школы в Идлибе, сообщает РИА Новости.