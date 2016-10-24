Российские военные объекты получили новейшую защиту от кибератак

Российские системы, в том числе военные, в которых содержится важная информация, надежно защищены от кибератак благодаря внедрению новейшей системы защиты от хакеров, элементы которой развернуты уже на 500 объектах, включая Национальный центр управления обороной Российской Федерации.

По словам генерального директора ООО «Код безопасности» Андрея Горлова, главное отличие российской системы защиты военных объектов от остальных состоит в том, что сети изолированы и точки доступа в интернет сильно контролируются.

- У нас к защите военных объектов подходят заметно более серьезно, и организационно, и технически, чем на Западе. Доступ в сеть можно получить за счет того, что выходит публичная информация, хотя сети и разделены. Потому и необходима защита точек доступа, - цитирует Горлова ФБА «Экономика сегодня».

Специалист по информационной безопасности уточнил также, что существует такое понятие, как «модель злоумышленника», в зависимости от которой «прописываются основные сценарии», предусматривающие защиту как от обычных хакеров, так и от служб иностранных технических разведок.