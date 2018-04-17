Российские военные нашли в Сирии химическую лабораторию

Российские военные обнаружили в сирийском городе Дума лабораторию боевиков, где могло производиться химическое оружие, сообщил представитель войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) РФ Александр Родионов.

«Была обнаружена химическая лаборатория и склад химикатов. При их осмотре специалистами РХБЗ обнаружены химические вещества, контролируемые конвенцией о запрещении химоружия –– тиодигликоль, диэтаноламин, необходимые для создания иприта», –– сказал Родионов.

Он также подчеркнул, что найденные материалы позволяют сделать вывод об использовании лаборатории для производства отравляющих веществ.

Военные также обнаружили баллон с хлором, аналогичный использованному боевиками для постановки растиражированного фейкового сюжета.

17 апреля в Думу прибыли эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) для расследования инцидента с применением химического оружия сирийскими военными. Россия называет атаку постановочной и отрицает факт применения запрещенных веществ войсками президента Сирии Башара Асада.

14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удар по Сирии из-за якобы имевшей место химатаки в Думе, пишет газета «Известия».