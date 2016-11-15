Российские военные начали операцию против террористов в Идлибе и Хомсе

Российские военные начали масштабные действия по нанесению ударов по террористам группировок «Исламское государство» и «Джабхат-ан-Нусра» (запрещены в РФ) в провинциях Идлиб и Хомс, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании президента РФ Владимира Путина с высшим руководством Вооруженных сил.

По его словам, операции по нанесению огневого поражения начались в 10:30 и в 11:00. Шойгу уточнил, что российские военные наносят удары по заводам террористов в Сирии, где изготавливаются отравляющие вещества.

В боевых действиях в Сирии принимает участие крейсер «Адмирал Кузнецов». С его борта по террористам отработали самолеты Су-33. Кроме того, в этой операции принимают участие «Адмирал Григорович», совершивший пуски крылатых ракет «Калибр», а также береговые ракетные комплексы «Бастион», сообщает «Интерфакс».