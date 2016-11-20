Российские водители-дальнобойщики будут сдавать специальный экзамен

Минтранс вводит новый порядок допуска водителей грузовых автомобилей и автобусов к рейсам за границу.

Ведомство создаст комиссии, которые будут проводить аттестацию водителей и выдавать им свидетельства профессиональной компетенции. Работать они начнут с 20 января 2017 года.

Все водители, желающие работать на международных рейсах, должны будут получить такие свидетельства до 2018 года. Это относится как к новичкам, так и к тем, кто уже имеет опыт таких перевозок, рассказал «Российской газете» замгендиректора Ассоциации международных автомобильных (АСМАП) Петр Павлюк.

Транспортные компании, занимающиеся международными перевозками, должны будут иметь в штате аттестованных специалистов. Только в этом случае они получат соответствующие карточки допуска.