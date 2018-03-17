Российские водители обязаны использовать светоотражающие жилеты с 18 марта
18 марта в России вступит в силу закон, согласно которому водители обязаны надевать светоотражающую куртку или жилет в случае, если им придется покинуть автомобиль при вынужденной обстановке вне населенного пункта.
Соответствующий пункт правил дорожного движения был внесен правительством России 16 декабря 2017 года. Данное правило действует и в дневное время суток, если видимость на дороге ограничена, передает «Газета.ru».
В обоснование этой нормы ранее говорилось, что в течение шести месяцев 2017 года случилось 66 таких ДТП, когда водителей сбивали при остановке за городом в темное время суток.
Наличие светоотражающего жилета будут проверять в ходе техосмотра наряду с аптечкой и огнетушителем.
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