Российские водители обязаны использовать светоотражающие жилеты с 18 марта

18 марта в России вступит в силу закон, согласно которому водители обязаны надевать светоотражающую куртку или жилет в случае, если им придется покинуть автомобиль при вынужденной обстановке вне населенного пункта.

Соответствующий пункт правил дорожного движения был внесен правительством России 16 декабря 2017 года. Данное правило действует и в дневное время суток, если видимость на дороге ограничена, передает «Газета.ru».

В обоснование этой нормы ранее говорилось, что в течение шести месяцев 2017 года случилось 66 таких ДТП, когда водителей сбивали при остановке за городом в темное время суток.

Наличие светоотражающего жилета будут проверять в ходе техосмотра наряду с аптечкой и огнетушителем.