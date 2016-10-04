Российские власти будут штрафовать за нелегальное скачивание фильмов

Российские власти в настоящее время обсуждают дальнейшее введения на территории страны системы штрафов для пользователей, которые имеют дело с нелегальным контентом, который не был оплачен.

В первую очередь чиновники ориентируются на опыт западных партнеров, где уже установлены персонифицированные штрафы в отношении тех пользователей, которые были уличены в скачивании пиратских фильмов и музыки. Процесс идентификации заключается в определении IP-адреса, с которого производилось скачивание контента, после чего пользователю устанавливают штраф, о котором уведомляют по почте, сообщает сайт ОА.

