Российские власти будут штрафовать за нелегальное скачивание фильмов
Российские власти в настоящее время обсуждают дальнейшее введения на территории страны системы штрафов для пользователей, которые имеют дело с нелегальным контентом, который не был оплачен.
В первую очередь чиновники ориентируются на опыт западных партнеров, где уже установлены персонифицированные штрафы в отношении тех пользователей, которые были уличены в скачивании пиратских фильмов и музыки. Процесс идентификации заключается в определении IP-адреса, с которого производилось скачивание контента, после чего пользователю устанавливают штраф, о котором уведомляют по почте, сообщает сайт ОА.
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